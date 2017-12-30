СМИ обнародовали видео эвакуации боевиков ИГ* из Ракки

В сети появилась видеозапись, где боевики ИГИЛ (запрещенной организации на территории РФ) покидают Ракку. На видеозаписи, предоставленной RT Ruptly, видно, как они уезжают из разрушенного города на грузовиках.

Сообщается, что город покинуло более трех тысяч человек. Отмечается, что среди уехавших были как боевики, так и их семьи. Треть из них отправились в Дейр-эз-Зор, а о перемещениях других ничего не известно.

Стоит отметить, что военные международной коалиции, возглавляемой силами Америки, позволили боевикам ИГИЛ покинуть город.

источник видео: RT на русском