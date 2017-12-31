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Сергей Шнуров поздравил поклонников с Новым годом нецензурным стихотворением

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категория: В ФОКУСЕ

Многие российские звезды решили поздравить в социальных сетях своих поклонников, исключением не стал и Сергей Шнуров. Правда, он смог выделиться из «серой массы», написав для своих подписчиков поздравительное стихотворение с нецензурными словами.

В соответствующем видеоролике популярный певец произнес забавный стих, не забывая добавлять матерные слова для придания сказанному русского колорита. В конце он пожелал всем счастья и новых свершений. В стихотворении также говорилось, что если кто-то хочет добиться новых вершин, то им нужно делать все возможное для этого и не опускать руки.

Большинству подписчиков понравилось данное поздравление. Они тоже пожелали своему кумиру всего наилучшего в наступающем году. Всего за день видео набрало почти один миллион просмотров и около двухсот тысяч лайков.

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