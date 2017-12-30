Российские ракеты привлекут к строительству первой лунной станции

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Представители Роскосмоса опубликовали новый пресс-релиз, в котором отмечается, что российские ракеты будут использованы для строительства первой лунной космической станции. Ее создание планируется начать через 7-9 лет.

В сообщении говорится, что данная платформа будет называться Deep Space Gateway и станет новым шагом в развитии отношений между странами, занимающимися поддержкой МКС. Напомним, что помимо США и России эту станцию финансируют несколько европейских государств, а также Канада и Япония.

Конструкторы из РФ займутся разработкой и производством шлюзового модуля, который даст возможность космонавтам работать в открытом космосе на поверхности лунной площадки.