Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Российские ракеты привлекут к строительству первой лунной станции

от
Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Представители Роскосмоса опубликовали новый пресс-релиз, в котором отмечается, что российские ракеты будут использованы для строительства первой лунной космической станции. Ее создание планируется начать через 7-9 лет.

В сообщении говорится, что данная платформа будет называться Deep Space Gateway и станет новым шагом в развитии отношений между странами, занимающимися поддержкой МКС. Напомним, что помимо США и России эту станцию финансируют несколько европейских государств, а также Канада и Япония.

Конструкторы из РФ займутся разработкой и производством шлюзового модуля, который даст возможность космонавтам работать в открытом космосе на поверхности лунной площадки.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Ученые из США успешно протестировали напечатанный на 3D-принтере двигатель
  2. В России создается новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотных аппаратов
  3. Создан искусственный интеллект, способный распознавать ложь в суде

Эти новости могут вас заинтересовать

На Марсе сфотографировали «ложку»

Получен первый снимок с космического аппарата OSIRIS-Rex

За одеждой из графена будущее

Флагман LG G7 получит чипсет Snapdragon 845‍

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама