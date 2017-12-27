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В ФОКУСЕ

Российские ПВО сбили две ракеты боевиков в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Российским военным удалось отразить удар боевиков по авиабазе в Хмеймим, расположенной в Сирии. Сообщается, что боевиками было выпущено несколько ракет в сторону вооруженных сил РФ. Две из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом  «Панцирь-С1».

Боевики выпустили несколько ракет, но обезвредить удалось две. Ещё один снаряд взорвался в районе города Джабла, не достигнув цели.

После данного инцидента, в воздух были подняты вертолеты ВВС для патруля зоны, откуда предположительно были запущены ракеты.

Стоит напомнить, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии стоит надежная противовоздушная оборона, благодаря чему не было допущено ни одной атаки со стороны боевиков. Он отметил, что на российских базах стоят комплексы С-400, С-300В и «Панцирь».

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