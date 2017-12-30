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Российские артисты провели новогодний концерт на базе Хмеймим в Сирии

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категория: МИР ЛЮДЕЙ

На базе Хмеймим, расположенной в Сирии, недавно был проведен концерт, посвященный скорому наступлению 2018 года. Наших бойцов приехали поздравить участники музыкального коллектива «Русская душа», киноактер Сергей Маховиков, а также звезды российской эстрады – Юлиана и Зара.

Праздничное мероприятие было проведено как в актовом зале аэродрома, так и на различных военных заставах. По словам артистов, подобное выступление приносит им массу радости и гордости за страну. После исполнения нескольких песен Зара решила передать солдатам и летчикам письма, которые были написаны российскими детьми.

Перед концертом Маховиков сообщил, что у них имеется большой репертуар, а потому они могут спеть любую песню для военных. Последние попросили исполнить несколько композиций о войне.

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