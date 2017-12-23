Роскомос собирается создать отель на МКС

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В средствах массовой информации отмечают, что Роскосмос собирается переделать один из научных модулей МКС в полноценную гостиницу. Длина этого комплекса превышает пятнадцать метров, а общая масса составляет двадцать тонн.

Гостям с планеты будет доступна спальня, ванная комната и тренажерный зал. К тому же они смогут в любой момент посмотреть в огромный иллюминатор, диаметр которого равен 22,8 сантиметрам, и использовать Wi-Fi. К тому же посетителям дадут возможность выходить в открытый космос.

Специалисты отмечают, что в научном модуле достаточно пространства, чтобы создать четыре спальных места. По предварительным данным, путешественникам придется заплатить как минимум сорок миллионов долларов за одну неделю пребывания на станции.