Рой Джонс собирается провести 8 февраля последний бой в своей карьере

Рой Джонс, известный американский боксер, ставший два года назад гражданином РФ, решил провести прощальный поединок в следующем году. Финальный бой состоится 8 февраля на профессиональном ринге.

В СМИ отмечают, что Джонс столкнется со своим соперником в американском городе Пенсакол, где родился боксер. До сих пор неизвестно, кто именно станет оппонентом знаменитому боксеру. Зато была раскрыта стоимость билетов, которые должны будут поступить в продажу в начале следующего месяца. В зависимости от места их цена варьируется от двадцати до семидесяти долларов.

Напомним, что предыдущий бой Джонса прошел в этом году 17 февраля. Тогда ему удалось победить Бобби Ганна и получить тем самым чемпионский пояс по версии WBF. Всего американец провел 74 поединка, из которых только 9 закончились его поражением.