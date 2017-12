Рэпер Баста собирается выпустить собственную криптовалюту

Ученые Ратгерского университета (США) поделились с изданием Proceedings of the National Academy of Sciences результатами исследования, в котором предрекают Нью-Йорку судьбу Атлантиды. Наблюдения специалистов свидетельствуют об угрозе частых затоплений Нью-Йорка. …

