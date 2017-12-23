Рэпер Баста собирается выпустить собственную криптовалюту

Василий Вакуленко, известный отечественный исполнитель, скрывающийся под псевдонимом Баста, решил поучаствовать в конкурсе лучших проектов, базирующихся на технологии блокчейн. На нем он представил собственную криптовалюту, получившую название Ticket Coin.

По словам рэпера, все владельцы этой криптовалюты смогут покупать эксклюзивные услуги и товары, к примеру, билеты на выступления любимых звезд с огромной скидкой, доступ к специальным зонам на концертах, уникальные изделия и так далее. Данная криптовалюта должна будет появиться следующей весной.

Некоторые пользователи пожелали удачи своему кумиру, однако другие считают, что перспективы у новой валюты такие же как у Ё-мобиля и Йотафона.