Появилось видео удара террористов по сирийскому военному самолету

В районе населенных пунктов Ум Харайтан и аль-Хамдания террористы из группировки «Джейш аль-Нухба» (запрещенной в РФ) сбили самолет L-39. Отметим, что учебно-боевое судно используется для помощи наземным силам при атаке.

Самолет L-39 сбили в то время, когда он помогал сирийским ВВС и частям Дивизии «Тигр» при атаке. Во время боев вблизи указанных районов, наступающим войскам удалось взять под контроль территории Ум Харайтана.

Самолет сбили зенитным огнем с земли. Пилоту удалось катапультироваться. Однако сообщается, что боевики расстреляли его в воздухе.