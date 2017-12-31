«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

В средствах массовой информации сообщают, что «Сталинград» после долгих 4-х лет лидерства наконец-то уступил титул самого кассового российского фильма другой картине. Дело в том, что сегодня была раскрыта информация о сборах «Последнего богатыря». Он смог заработать более 1 миллиарда 680 миллионов рублей.

Добавим, что кинотеатры продали на него свыше 7,5 миллионов билетов. Правда, по данному показателю его все еще опережает продолжение «Иронии судьбы».

Что касается «Сталинграда», снятого Федором Бондарчуком и вышедшего в прокат в 2013 году, то он заработал своим создателям 1 миллиард 670 миллионов рублей.