Полина Гагарина приятно удивила пассажиров воздушного судна

Полина Гагарина, звезда российской эстрады, недавно закончила свои предновогодние гастроли, о чем заявила своим поклонникам в социальной сети Инстаграм. К тому же она опубликовала видео, в котором поздравила с грядущим праздником летевших вместе с ней людей.

В подписи к ролику исполнительница отметила, что она и ее музыканты летели на воздушном судне им. Римского-Корсакова. Подумав, что сам композитор благословил их на добрые деяния, они приняли решение поздравить своих попутчиков с наступающим. Все были приятно удивлены этим чудесным подарком и радостно подпевали Полине.

Большинство подписчиков положительно отозвались об экспромте певицы, отметив, что она сделала все правильно, когда решила стать ближе к народу.