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В ФОКУСЕ

Почти 30 человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В северной области Индии водитель автобуса не справился с управлением в результате чего пассажирский транспорт свалился прямо в реку. В этой аварии погибли около тридцати человек. Лишь пятнадцать пассажиров смогли выжить, но многие из них получили серьезные травмы.

В СМИ отмечают, что транспортное средство направлялось в поселение Лалсот. По предварительным данным, водитель ехал со слишком высокой скоростью, а потому не смог войти в поворот и автобус рухнул в воду. Пострадавших тут же отвезли в ближайшие медицинские центры.

Нарендра Моди, премьер страны, решил выразить соболезнования родным и близким погибших. На своей страничке в «Твиттере» он заявил, что власти штата проводят спасательную операцию. Они также создали комиссию, которая займется расследованием этой дородной аварии.

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