Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров

от
Дата:
категория: ИСКУССТВО

И вот подошел к концу шестой сезон популярного музыкального шоу «Голос». Финал состоялся 29 декабря в эфире Первого канала. В этот раз победу удалось одержать 29-летнему Селиму Алахярову из Дагестана. 67,3 % телезрителей посчитали его лучшим из участников.

За первое место в финале боролись Ладислав Бубнар, Ян Гэ и Тимофей Копылов. Однако Алахярову удалось обойти конкурентов с большим отрывом в голосах. За первое место победителю досталась памятная статуэтка шоу «Голос», миллион рублей и автомобиль. Благодаря голосованию была собрана большая сумма денежных средств, которые будут направлены на благотворительность православной службы помощи «Милосердие».

Селим Алахяров был в команде Александра Градского. В финале шоу он выступил с песней «Нам не жить друг без друга». Стоит отметить, что Алахяров окончил «Гнесинку» по классу академического вокала.

Новости по теме:

  1. «В русском рэпе — Владимир Путин»: Гнойный предстал в образе президента в новом клипе
  2. Гнойный и ST провели для Яндекса рэп-баттл по популярнейшим поисковым запросам
  3. В Севастополе был записан клип в память о жертвах прошлогодней авиакатастрофы Ту-154

Эти новости могут вас заинтересовать

«Бурановские бабушки» составят программу выступлений к ЧМ-2018

Восьмой эпизод «Звездных войн» заработал за выходные $450 млн по всему миру

Певице из Екатеринбурга удалось впечатлить жюри на шоу «Успех»

Умер Алексей Баталов — легенда советского кино, поистине Народный артист

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама