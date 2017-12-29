Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров

И вот подошел к концу шестой сезон популярного музыкального шоу «Голос». Финал состоялся 29 декабря в эфире Первого канала. В этот раз победу удалось одержать 29-летнему Селиму Алахярову из Дагестана. 67,3 % телезрителей посчитали его лучшим из участников.

За первое место в финале боролись Ладислав Бубнар, Ян Гэ и Тимофей Копылов. Однако Алахярову удалось обойти конкурентов с большим отрывом в голосах. За первое место победителю досталась памятная статуэтка шоу «Голос», миллион рублей и автомобиль. Благодаря голосованию была собрана большая сумма денежных средств, которые будут направлены на благотворительность православной службы помощи «Милосердие».

Селим Алахяров был в команде Александра Градского. В финале шоу он выступил с песней «Нам не жить друг без друга». Стоит отметить, что Алахяров окончил «Гнесинку» по классу академического вокала.