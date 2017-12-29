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Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый год

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категория: В ФОКУСЕ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, где Владимир Путин собирается встретить Новый год. Как сообщил Песков, лидер России проведет новогоднюю ночь дома в кругу семьи.

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — сообщил Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь точно не сообщил, где именно Владимир Путин соберётся со своими близкими в новогоднюю ночь. Также Песков добавил, что новогодних каникул у лидера России не будет. «Мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — сообщил представитель Кремля.

Что касается графика, то 29 декабря Владимир Путин будет работать до шести-семи часов вечера. Однако было отмечено, что пресс-служба президента продолжит круглосуточную работу.

Ну а Москва готова к встрече Нового 2018 года. Улицы города украшены, подарки куплены, настроение праздничное и осталось лишь дождаться боя курантов.

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