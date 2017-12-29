Первый император Китая погиб из-за одержимости поиска «эликсира бессмертия»

Цинь Шихуанди, император Поднебесной, большую часть своей жизни потратил на нахождение эликсира, дарующего вечную жизнь. Он оказался практически одержим желанием отыскать средство, которое могло бы вернуть ему молодость. Подобное предположение сделали археологи после проведения нескольких раскопок на территории Китая.

Исследователи смогли обнаружить документы, написанные более двух тысяч лет назад и указывающие на то, что в это время большинство жителей Поднебесной занимались поисками «эликсира молодости». Подобное распоряжение было дано императором, желавшим победить смерть.

Однако эта одержимость и сгубила императора. Дело в том, что в возрасте 39 лет Шихуанди отравился ртутью. По мнению некоторых историков, данный элемент являлся частью «эликсира», который якобы останавливал старение.