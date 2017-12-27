Пентагон изучает сплавы внеземного происхождения в Неваде

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Обвинять власти во лжи и сотрудничестве с инопланетянами могут не только уфологи, но и весьма известные средства массовой информации. К примеру, редакция New York Times заявила, что на американских военных складах, расположенных в Неваде, имеются образцы сплавов внеземного происхождения, изучаемые специалистами Пентагона. На основе этих технологий США собирается создать абсолютное оружие.

Впрочем, исследователи отнеслись к данной новости скептически, отметив, что вся Вселенная включает в себя одни и те же элементы. К тому же космические сплавы – это необязательно части кораблей пришельцев. Немалое число метеоритов содержат в себе металлы. Более того, в древности люди нередко использовали их для создания холодного оружия.

С другой стороны, Пентагон внимательно относится к теме инопланетян, ведь недавно стало известно, что до 2012 года существовала особая программа, направленная на изучение НЛО. В целом на нее было потрачено 22 миллиона долларов.