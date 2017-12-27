Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Пентагон изучает сплавы внеземного происхождения в Неваде

от
Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Обвинять власти во лжи и сотрудничестве с инопланетянами могут не только уфологи, но и весьма известные средства массовой информации. К примеру, редакция New York Times заявила, что на американских военных складах, расположенных в Неваде, имеются образцы сплавов внеземного происхождения, изучаемые специалистами Пентагона. На основе этих технологий США собирается создать абсолютное оружие.

Впрочем, исследователи отнеслись к данной новости скептически, отметив, что вся Вселенная включает в себя одни и те же элементы. К тому же космические сплавы – это необязательно части кораблей пришельцев. Немалое число метеоритов содержат в себе металлы. Более того, в древности люди нередко использовали их для создания холодного оружия.

С другой стороны, Пентагон внимательно относится к теме инопланетян, ведь недавно стало известно, что до 2012 года существовала особая программа, направленная на изучение НЛО. В целом на нее было потрачено 22 миллиона долларов.

Источник новости

Новости по теме:

  1. В Австралии местные жители заметили сверхбыстрый НЛО
  2. Уфологи сообщили, что за два месяца НЛО посещали США 17 раз
  3. NASA скрывает от жителей Земли дату конца света

Эти новости могут вас заинтересовать

В Америке первый советский спутник купили за $850 000

Российский уфолог обнаружил 12-этажный корабль инопланетян в Антарктиде

В созвездии Лебедя найдена компактная планетная система

Названа причина отсрочки старта «Протона»

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама