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В ФОКУСЕ

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяло на себя ИГ

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категория: В ФОКУСЕ

Как стало известно, произошедший 27 декабря в Санкт-Петербурге взрыв мог быть организован членами запрещенной на территории РФ и ряда других стран организации ИГИЛ.

Напомним, что произошёл взрыв в центре города, в одном из супермаркетов сети «Перекресток». В результате взрыва пострадало не менее 18 человек. К счастью, погибших нет. Ранее в сети появлялась информация о том, что один из возможных террористов был замечен на кадрах видеозаписи, сделанной установленной в магазине камерой видеонаблюдения.

Сегодня в одном из зарубежных новостных агентств (Amaq) появилась информация о том, что за взрывом могут стоять члены ИГ. При этом никаких доказательств не приводится, но в ИГ подчеркивают, что теракт совершил «отряд безопасности солдат Халифата».

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