Отечественный кинематограф и его тенденции к развитию

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Ленивый наверное сегодня не ругает отечественное кино. Отовсюду критика. Социальные сети изводятся сочным сарказмом. Но все же, смотреть русские драмы зачастую очень интересно, так как именно этот жанр у русского кинематографа получается лучше всего.

Рейтинги российских фильмов на больших ресурсах тоже оставляют желать лучшего (даже если фильм хороший, как произошло с «Белым тигром», например). Объективно говоря, очень многие отечественные кинокартины действительно не слишком качественные.

Но появляются всё-таки и отличные примеры: дилогия «Брат», комедии «Особенности национальной …» (подходящее подставить), «Двенадцать», «Бумер», «Брестская крепость», творчество Квартета И…

Список может быть довольно длинный, если называть. Просто из-за огромного количества низкосортных поделок репутация портится у всего кинематографа в целом. Я считаю данное обстоятельство несправедливым. Нечестным по отношению к людям, которые действительно стараются, выкладываются на полную. Причем в крайне неблагоприятных условиях.

А к ним уже существует такое предвзятое отношение, что бы они не сняли. Правда, в современном российском кинематографе существует объективная проблема — отсутствие полноценного производства. Нет индустрии. Есть отдельные производители. На этом фоне и общий профессионализм работников падает.

К чему я всё это говорю. Глядя на упадок сегодняшнего кино Российской Федерации (в этом выражении я никак не хочу обвинить всех киношников, как вы понимаете), непременно хочется вспомнить величие былого Советского кино.

Для начала немного статистики. На данный момент в Соединенных Штатах + Канада 44 тысячи кинозалов. В нынешней России — 3,5 тысячи. В СССР в 80-х годах… 150 тысяч кинозалов. Уже одна только эта цифра заставляет почувствовать мощь того производства. И все они были заполнены отечественной кинопродукцией.

Вся держава также была усыпана полноценно функционирующими киностудиями: Мосфильм, Ленфильм, Свердловская киностудия, киностудия имени Довженко, Одесская и т. д. А еще целая плеяда концернов в республиках (Арменфильм, Киргизфильм, Узбекфильм и прочие). Советская власть умела любое производство поставить на широкую ногу. В том числе и кинематограф.

Конечно, о бюджетах говорить не приходится. Многие картины получали огромное или неограниченное финансирование (вспомнить только «Войну и мир» Сергея Бондарчука, на которую денег государство не считало, поэтому до сих пор неизвестны эти бешеные суммы).

Очень любят антисоветчики говорить о том, что система была богатая, да притесняла личность художников. Ага, конечно. Андрей Тарковский, светило советского и мирового авторского кино, умудрился за государственный счет трижды переснять «Сталкера» по разным причинам (отнюдь не всегда объективным). Тот же Тарковский сумел снять дорогущий исторический фильм про монаха Андрея Рублёва в стране, отрицавшей религию. Неплохое гонение на Художника, правда?

Но даже не о производственных мощностях хочется сказать. И не о довольно большой режиссерской свободе. А о качестве кинокартин. Безусловно, всегда существует прослойка проходных фильмов или откровенно агитационных — но подобное происходит в любой кинематографии мира (и Американской в том числе).

При этом, какую россыпь великолепных кинолент подарил нам Советский Союз. Все фильмы Леонида Гайдая, все фильмы Эльдара Рязанова, философские полотна Андрея Тарковского, удивительные (и мои любимые) истории Андрея Кончаловского, невероятно чувственное кино Никиты Михалкова и многое-многое другое.

Но всё же подводя итог, давайте пожелаем киноискусству в России жить, развиваться и вставать с колен. Я убежден, что рано или поздно киностудии по всей стране вновь начнут выпускать сотни картин в год. И это время будет прекрасным!