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В ФОКУСЕ

Организатор взрыва в Петербурге был найден по флешке в колбасе

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категория: В ФОКУСЕ

Работники полиции смогли найти на одной из торговых полок супермаркета колбасу с флешкой, принадлежавшей организатору недавнего теракта в Санкт-Петербурге. На накопительном устройстве были обнаружены текстовые файлы с угрозами в адрес образовательного заведения «Дэир», проводящего семинары по увеличению денежного достатка и укреплению здоровья, и схема бомбы. Такая же флешка была обнаружена и в самом учебном учреждении.

Владельца найденного накопителя данных удалось задержать в тот же день. Им оказался Дмитрий Лукьяненко, сторонник секты New Age. Во время допроса стало известно, что он употребляет наркотические вещества и своими действиями хотел выразить протест деятельности «Дэира».

Напоминаем, что в середине этой недели в супермаркете «Перекресток» была взорвана бомба. В результате 18 человек получили различные травмы.

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