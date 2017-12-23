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ПРИРОДА

Около 90 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения и схода селя

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категория: ПРИРОДА

В филиппинских СМИ отмечают, что почти девяноста человек погибли по причине схода огромного селя и наводнения, возникших на территории Филиппин. Немалое количество людей пропали без вести.

Отметим, что вышеуказанные катаклизмы в стране начались, когда рядом прошел мощный шторм, который в большей или меньшей степени повлиял почти на триста тысяч человек. Власти создали свыше шестисот точек эвакуации для сорока тысяч граждан. Сильнее всего от природной стихии пострадали жители Билирана.

Изначально говорилось о том, что катастрофа унесла жизни сорока человек. Скорее всего, количество погибших в будущем только возрастет.

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