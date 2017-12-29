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В ФОКУСЕ

Обращение Путина вставили в трейлер нового сериала «Черное зеркало»

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категория: В ФОКУСЕ

Компания Netflix опубликовала на своем канале короткий видеоролик приуроченный к выходу четвертого сезона известного сериала “Черное зеркало”.

В этом необычном «новогоднем поздравлении» были нарезаны кадры из прошедших событий 2017 года. Например, самым запоминающимся эпизодом данного ролика является обращение президента РФ В. Путина со словами: «Уважаемые граждане Америки, будущее ярче, чем когда-либо». Также там присутствуют моменты связанные с Дональдом Трампом, Марком Цукербергом и многими другими.

Дата выхода нового четвертого сезона «Черное зеркало» была назначена на 29 декабря этого года. На данный момент было выпущено шесть серий.

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