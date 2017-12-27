Нужна ли компании служба безопасности?

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Наверно, все помнят сказку, в которой один из главных героев – Кощей Бессмертный – тщательно прятал от чужих глаз самое ценное для него. Современные системы безопасности, внедряемые на предприятиях, отчасти похожи на многочисленные ларцы Кощея своей неприступностью.

Охрана имущества компании и, главное, жизни и здоровья её сотрудников – это одна из ключевых задач любого руководителя. Но создать по-настоящему безопасное пространство – далеко не самая простая задача. Безусловно, решить её самостоятельно вполне возможно, особенно, если предприятие небольшое или у руководителя есть определённый опыт в этой сфере. Но если персонал компании насчитывает несколько тысяч сотрудников, то обойтись без профессиональной помощи будет нелегко.

Несложно догадаться, что для грамотной организации безопасности на предприятии потребуются не только финансовые вложения, правильным решением в этой ситуации станет создание специального подразделения – службы безопасности (сокращённо — СБ). Кстати, достойной альтернативой, которая становится всё популярнее в последние годы, станут услуги аутсорсингового охранного предприятия. В этом случае выбор технических систем, охрана объектов и все остальные подобные задачи лягут на плечи сотрудников фирмы-подрядчика.

Чтобы обеспечить контроль вверенной территории, специалисты прибегают к использованию целого ряда мер. Так, организовывается пропускной режим (как для сотрудников, так и для посетителей), контролируется стоянка для автотранспорта, все помещения периодически патрулируются. Для этого нередко используют современные технологии в виде систем контроля доступа, видеонаблюдения и пульта централизованного наблюдения, какими, например, пользуются профессионалы зарекомендовавшего себя на ЧОП охрана.

Ещё один важный момент – наличие группы быстрого реагирования (сокращённо — ГБР). Она необходима, когда дело касается чрезвычайных ситуаций. Как правило, при заключении договора с охранным предприятием в документах указываются сроки, в которые ГБР прибудет на место в случае возникновения необходимости.

Охрана (ЧОП или внутреннее подразделение) призвана обеспечить оптимальные условия труда для сотрудников компании. В конечном итоге все принятые меры безопасности приводят к тому, что возрастает лояльность и производительность всего персонала, поэтому недооценивать этот аспект жизни предприятия не стоит.

Главное для руководителя – не гнаться за дешевизной, а удостовериться, что сотрудники внутренней СБ или ЧОП действительно способны держать ситуацию под контролем, потому что в этом вопросе важнее предупредить происшествие, а не разбираться с его последствиями.