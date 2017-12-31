Нурмагомедов одержал безоговорочную победу над Барбозой в турнире UFC 219

В рамках регулярного чемпионата UFC 219 Хабибу Нурмагомедову, бойцу из России, удалось одержать безоговорочную победу над Барбозой, уроженцем Бразилии. Они столкнулись друг с другом в городе Лас-Вегас.

Позднее менеджер Нурмагомедова заявил, что в середине весны должен будет пройти новый поединок. Правда, пока неизвестно, кто именно выступит противником россиянина, так как Тони Фергюсон, «временный» чемпион UFC, пока не давал согласия на бой.

«Хабиб прекрасно чувствует себя. Ему не смогли нанести травм. Он заверяет меня, что смог бы провести следующий бой хоть сегодня, если судьи дадут ему один час на отдых», – заявил менеджер после поединка в Лас-Вегасе.