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Новая версия iPhone X получит поддержку 5G

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Представители Apple сделали анонс обновленного варианта iPhone X. От текущей версии новинка будет отличаться наличием поддержки 5G.

По словам сотрудников американской корпорации, все остальные опции флагмана, в том числе двойная задняя камера, система распознавания лиц, безрамочный дисплей с «монобровью» и так далее, останутся без изменений. Первые тесты смартфона должны будут начаться в начале следующего года.

Специалисты рынка мобильных устройств уверены, что появление новой функции сможет сделать iPhone X самым популярным гаджетом в ближайшие месяцы. Впрочем, не исключено, что подобная опция появится и у Samsung Galaxy S9, выход которого должен состояться весной следующего года.

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