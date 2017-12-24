Новая версия iPhone X получит поддержку 5G

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Представители Apple сделали анонс обновленного варианта iPhone X. От текущей версии новинка будет отличаться наличием поддержки 5G.

По словам сотрудников американской корпорации, все остальные опции флагмана, в том числе двойная задняя камера, система распознавания лиц, безрамочный дисплей с «монобровью» и так далее, останутся без изменений. Первые тесты смартфона должны будут начаться в начале следующего года.

Специалисты рынка мобильных устройств уверены, что появление новой функции сможет сделать iPhone X самым популярным гаджетом в ближайшие месяцы. Впрочем, не исключено, что подобная опция появится и у Samsung Galaxy S9, выход которого должен состояться весной следующего года.