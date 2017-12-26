Неподалеку от Луганска был замечен таинственный НЛО

Жители Свердловска, находящегося рядом с Луганском, обнаружили утром таинственную аномалию в небе, которую тут же приняли за НЛО. Необычный объект, природа которого до сих пор не разгадана, удалось запечатлеть на камеры смартфонов. Позднее снимки с ним появились в Интернете.

Пользователи Сети решили попытаться вместе разгадать, что за аномалия возникла на небе. Она обладала формой конуса, причем ее острая часть смотрела прямо на Землю. По словам очевидцев, самый яркий участок объекта испускал мощный световой луч.

Вначале НЛО без проблем можно было различить на фоне голубого неба, но постепенно он начал исчезать, а затем и вовсе растворился в воздухе. Горожане уверены, что видели корабль пришельцев, однако скептики считают, что этим объектом являлось какое-нибудь редкое природное явление, например, гало.