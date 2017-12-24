NASA продолжает работать над ровером для сбора воды на Луне

Взято с Pixabay

Специалисты «НАСА» вот уже на протяжении трех лет трудятся над разработкой ровера, способного добывать на лунной поверхности различные ресурсы, включая воду. Исследователи точно знают, что на спутнике Земли есть жидкость, так как в его кратере ранее был найден лед, причем в огромных количествах.

Зачем заниматься добычей воды на Луне? Ученые отмечают, что она пригодится будущим колонистам. Все же будет гораздо дешевле отправить на спутник несколько машин, которые займутся бурением льда и его доставкой лунным поселенцам, чем постоянно возить воду с планеты.

Отмечается, что эта разработка инвестируется крупными корпорациями. Ею даже заинтересовался Дональд Трамп. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь земной спутник обладает массой ценных ресурсов, поэтому его освоение может принести немыслимую прибыль.