Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

NASA продолжает работать над ровером для сбора воды на Луне

от
Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Специалисты «НАСА» вот уже на протяжении трех лет трудятся над разработкой ровера, способного добывать на лунной поверхности различные ресурсы, включая воду. Исследователи точно знают, что на спутнике Земли есть жидкость, так как в его кратере ранее был найден лед, причем в огромных количествах.

Зачем заниматься добычей воды на Луне? Ученые отмечают, что она пригодится будущим колонистам. Все же будет гораздо дешевле отправить на спутник несколько машин, которые займутся бурением льда и его доставкой лунным поселенцам, чем постоянно возить воду с планеты.

Отмечается, что эта разработка инвестируется крупными корпорациями. Ею даже заинтересовался Дональд Трамп. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь земной спутник обладает массой ценных ресурсов, поэтому его освоение может принести немыслимую прибыль.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Создан искусственный интеллект, способный распознавать ложь в суде
  2. В Китае была построена трасса из солнечных панелей для электрокаров
  3. Илон Маск в шутку назвал Falcon 9 северокорейским ядерным НЛО

Эти новости могут вас заинтересовать

Цукерберг представил беспроводной VR-шлем Oculus

Вышла не уступающая компьютерной мобильная версия The Sims

В Самаре создали искусственную кожу для робота-космонавта

Знаменитый физик Стивен Хокинг рекомендует человечеству искать прибежище на других планетах

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама