NASA опубликовало снимок астероида Веста с кратером в виде снеговика

Сотрудники «НАСА» решили добавить толику праздничного настроения землянам, опубликовав в сети снимок астероида Веста, на котором был обнаружен кратер, напоминающий по своей форме огромного снеговика.

Эти фотографии были выполнены космическим зондом «Рассвет» около 6 лет назад, но исследователи показали их широкой публике лишь сейчас. Они отмечают, что забавный кратер появился на астероиде в результате падения на него объектов меньших размеров. На снимках видно, что кратер состоит из трех элементов, выстроившихся в ряд, причем нижний оказался самым крупным, а верхний – маленьким.

Добавим, что астрономы частенько находят забавные изображения на различных космических телах. К примеру, недавно на марсианской поверхности был обнаружен огромный ледяной смайлик.