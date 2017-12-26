Над Великобританией пролетел НЛО, похожий на «Тысячелетний сокол» из Star Wars

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В небе над Великобританией пронесся необычный НЛО, который был очень похож на звездолет «Тысячелетний сокол» из вселенной Star Wars. Исследователи внеземных цивилизаций тут же взялись за изучение этого таинственного объекта.

Инопланетный корабль был обнаружен в графстве Дарем. Его увидели десятки местных жителей. Более того, Кристине Искандер удалось запечатлеть его на свою камеру. Соответствующие фотографии были опубликованы в сети Интернет. По мнению уфологов, на них изображен звездолет пришельцев, который по счастливой случайности оказался похожим на творение Джорджа Лукаса.

Напоминаем, что впервые люди смогли увидеть «Тысячелетний сокол» более 40 лет назад, когда на экранах кинотеатров вышел четвертый (фактически первый) эпизод «Звездных войн». Владельцем этого звездолета являлся контрабандист Хан Соло.