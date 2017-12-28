На видео попал предполагаемый исполнитель взрыва в Петербурге

Камеры видеонаблюдения запечатлели возможного исполнителя взрыва, который произошел недавно в одном из супермаркетов города Санкт-Петербург. В коротком видеоролике видно, что неизвестный мужчина, одетый в темно-зеленую курточку и носящий рюкзак на спине, подходит к камерам хранения. Затем через пару минут он отходит от них и поспешно выходит из магазина, причем рюкзака на нем уже не было. Видео опубликовано на «Фонтанка».

Напоминаем, что в супермаркете «Перекресток», находящемся на Кондратьевском проспекте, детонировало взрывное устройство. Свыше 50 посетителей и работников магазина тут же были эвакуированы из здания. На сегодня известно, что 10 человек получили травмы разного уровня тяжести.

На месте инцидента работают силовики и спасатели. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По предварительной информации, сила взрыва была сопоставима подрыву 200 грамм тротила.