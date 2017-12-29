На Сахалине медсестра устроила оскорбительную фотосессию с умирающими пациентами

Одна из медсестер Сахалина публиковала в Интернете фотографии на фоне связанных тяжелобольных пациентов и прикладывала к ним оскорбительные аудиозаписи. Эти снимки увидели тысячи пользователей, в результате чего разгорелся скандал.

По словам медсестры, в больнице привязывают умирающих пациентов, а затем врачи решают, кого спасать, а кого оставлять умирать. Она добавила, что докторам безразличны люди, поэтому большинство остаются без какой-либо медицинской помощи. Женщина нелестно отозвалась и о самих тяжелобольных.

Вышестоящее руководство обратило внимание на проблему, после того как она была освещена в крупных СМИ. В министерстве здравоохранения области отметили, что подобное поведение недопустимо, а потому в больнице было решено провести служебную проверку.