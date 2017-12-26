Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
В ФОКУСЕ

Минобороны РФ испытало межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь»

от
Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Минобороны России сообщило, что был проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Как отмечают в ведомстве. запуск был осуществлен с полигона Капустин Яр под Астраханью.

«26 декабря 2017 года боевым расчётом РВСН с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что полученные данные будут использованы для разработки эффективных средств преодоления ПРО.

Новости по теме:

  1. Фанат «Реала» поджег свой дом после проигрыша от «Барселоны»
  2. Британский корабль сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море
  3. В Интернете высмеяли Порошенко за оговорку о «подлости украинского режима»

Эти новости могут вас заинтересовать

Стас Михайлов обратился в Европейский суд из-за пародии Ревы

Песков прокомментировал заявление США о победе над ИГ в Сирии

Осознают ли люди, что полет на Марс — это билет в один конец?

Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» забил гол протезом ноги

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама