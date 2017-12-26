Минобороны РФ испытало межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь»

Минобороны России сообщило, что был проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Как отмечают в ведомстве. запуск был осуществлен с полигона Капустин Яр под Астраханью.

«26 декабря 2017 года боевым расчётом РВСН с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что полученные данные будут использованы для разработки эффективных средств преодоления ПРО.