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Астрономия

Мерцающая звезда в созвездии Рыб «пожирает» собственные планеты

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категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

Группа астрофизиков смогла узнать, что свечение звезды RZ Piscium снижается из-за наличия возле нее большого количества пылевых облаков. Эти скопления образовались по той простой причине, что звезда постепенно уничтожает экзопланеты, которые крутятся рядом с ней.

Данный объект находится в полутысяче световых лет от нашего мира. В определенные моменты его яркость уменьшается почти в 10 раз. Продолжительность «затмения» составляет 2-3 дня. Раньше исследователи космического пространства считали, что речь идет о молодой звезде, окруженной астероидным поясом, однако теперь они уверены, что она древнее нашего светила и постепенно становится красным гигантом.

Процессы, происходящие в звезде, приводят к разрушению рядом находящихся миров. Затем RZ Piscium поглощает куски планет, оставляя после них лишь пыль. Астрономы отмечают, что через миллионы лет все эти облака рассеются и мерцания пропадут.

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