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В ФОКУСЕ

Круизный лайнер протаранил опору моста в Германии

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категория: В ФОКУСЕ

Круизный лайнер под названием Swiss Crystal случайно протаранил одну из опор автодорожного моста, установленного на реке Рейн, расположенной в Германии. Корабль перевозил 129 человек и 27 из них получили травмы различной степени тяжести.

После этого на судне тут же началась эвакуация. Через 60-70 минут пассажирам был предоставлен второй корабль, на котором некоторые туристы продолжили свой круиз. Другие же решили остановиться в местной гостинице или вовсе поехать домой.

В СМИ сообщают, что лайнер получил значительные повреждения в носовой части. Он был отбуксирован в одну из верфей компании, где должен будет пройти полное техническое обследование и ремонт. На данный момент неизвестно, из-за чего именно произошло столкновение.

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