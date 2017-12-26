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АВТО

Kia раскрыла названия новинок, которые появятся на российском рынке в 2018 году

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категория: АВТО

Сотрудники российского подразделения Kia сообщили, какие именно новинки продемонстрирует южнокорейская компания на автошоу, которое будет проведено в столице РФ в августе нового года.

Гостям выставки удастся рассмотреть лифтбэк Stinger, который автопроизводитель собирается выпустить уже в I квартале 2018 года. Машина будет оснащаться двумя бензиновыми силовыми агрегатами. С самым мощным мотором она может разгоняться до 100 км/ч всего за шесть секунд.

Второй новинкой окажется обновленный вариант модели Sorento Prime. У официальных дилеров она должна будет появиться уже в следующем месяце. К тому же Kia планирует привезти в Москву хэтчбек Picanto X-Line нового поколения. Более подробная информация о программе производителя появится ближе к началу московской автовыставки.

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