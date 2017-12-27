Как посещать выставки с пользой?

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Более 75-ти процентов посетителей выставок признались, что посещают мероприятия с предварительно подготовленным планом. Только так можно провести время с максимальной пользой, получив не только свою порцию развлечений, но и более практичные результаты.

Зачем нужен план посещения выставки?

Наличие плана посещения любой выставки Беларуси позволяет избавиться от стресса, который представляют собой мероприятия с позиции посетителя. Сразу после прохода в выставочный зал, гость попадает в настоящий водоворот событий. Армия промоутеров, десятки стендов, огромное количество товаров в самых различных их вариациях. Уже через несколько минут вы с удивлением замечаете, что только что обменялись контактами с персоналом одного из стендов, не имея ни малейшего представления о том, что предлагает этот экспонент и зачем это было нужно вам.

За сколько готовиться к выставке?

Если посещение выставки – не просто отдых, а реальная бизнес-задача, лучше подготовиться к мероприятию заранее. Если выставка проходит в другом городе или стране и длится более 1-го дня, рациональным решением станет бронирование гостиницы для ночлега http://www.belexpo.by/uslugi/gostinitsy/. Отправляясь на выставку в национальных выставочных комплексах, лучше выделить дополнительный день до начала мероприятия. Например, в непосредственной близости к комплексу «БЕЛЭКСПО» находится несколько отелей и гостиниц разного уровня, где можно разместиться и без спешки подготовиться к выставке.

Как составить план?

Фактически, план посещения выставки в Минске представляет собой список целей. Причем количество пунктов в этом плане составляет всего 2-5 целей. Лучше всего распределить их по дням. Например, познакомиться с новинками партнеров в первый день и закупать продукцию во второй.

Старайтесь ставить цели максимально четко и понятно. Хороший план посещения выставки выглядит так:

Посетить конференцию по изменениям в законодательстве для индивидуальных предпринимателей.

Узнать новые техники для сокращения отходов в производственном процессе с применением метода термопечати.

Найти 2 единицы нового оборудования по цене в пределах определенной суммы.

Получить контакты представителей компании, которая готова предоставить расходные материалы на ваших условиях и так далее.

Во-первых, четкий план действий помогает экономить время. Просто перемещаясь в трафике остальных посетителей по выставочному залу без цели, получить результат невозможно. Во-вторых, имея план, проще устоять перед натиском экспонентов и промоутеров. Вместо стопок ненужных визиток и листовок вы получаете именно то, в чем были заинтересованы изначально.