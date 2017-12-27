Как избежать ошибок при оформлении спальной комнаты?

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В помещении, используемом для сна и отдыха, крайне важно создать обстановку, которая бы способствовала одновременно расслаблению в вечернее время и бодрому настроению утром. Как решить подобную задачу? Необходимо обратиться к дизайнерским приемам, которые помогут создать интерьер спальни, лишенный недостатков!

Ошибки и пути их решения

Разрабатывая дизайн любого жилого помещения, приходится обращать внимание на несколько основных аспектов:

Цветовое оформление стен, пола и потолка. Распространенной ошибкой является использование в отделке спальни насыщенных темных тонов. В такой обстановке человек способен чаще испытывать чувство тревоги и дискомфорта, что не будет способствовать хорошему самочувствию в периоды отдыха. Куда более предпочтительными здесь станут мягкие пастельные тона, не создающие резкого контраста. Расположение мебели. В стремлении купить спальный гарнитур https://mebelblizko.by/catalog/spalni/nabor-mebeli-dlya-spalni/, который бы занимал максимальную площадь помещения, нельзя забывать о следующих моментах: не рекомендуется размещать над изголовьем кровати шкафы или полки, в том числе с книгами, имеющими свойство собирать пыль;

кровать преимущественно следует ставить напротив окна или возле перпендикулярной ему стены;

система хранения вещей должна быть грамотно продуманной и сводиться к использованию одного большого шкафа. Интенсивность освещения комнаты. Решение установить под потолком спальни большую люстру будет ошибочным, поскольку интенсивный свет будет раздражать глаза человека, стремящегося к покою. Идеальный вариант – светильники на прикроватных тумбах плюс небольшие бра, закрепленные на стенах. В центре потолка рекомендуется установить небольшую люстру, которая будет использоваться, например, во время уборки комнаты.

О зеркалах и стиле интерьера

Распространенной ошибкой является установка большого зеркала напротив кровати. Давно замечено, что постоянно видящему свое отражение в зеркале человеку гораздо труднее заснуть, поэтому лучшим решением станет такое размещение отражающей поверхности, при котором зеркало не будет «смотреть» прямо на кровать.

Говоря о стиле дизайна спальной комнаты, тяжело выделить решения, которые были бы категорически неприменимы. Заказывая кровати под заказ в Минске с ценами и фото, легко заметить, что дизайнеры мебели создают красивые гарнитуры под любой вариант оформления: хай-тек, прованс, ампир, барокко, классический, минимализм и пр. Главный совет в таком выборе – стиль должен нравиться и способствовать созданию расслабляющей обстановки.