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КОСМОС

Исследователи считают, что пришельцы скрываются в недрах Марса

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

В течение долгих лет уфологи уверяли землян, что на Марсе существует внеземная цивилизация, однако они никак не могли объяснить, как ей удается выживать в условиях отсутствия воды и высокой радиации. Однако специалисты NASA сделали за них всю работу, отметив, что жизнь вполне может существовать в недрах Красной планеты.

По словам ученых, атмосфера Марса разрежена, поэтому ультрафиолет без проблем проникает на его поверхность, уничтожая любые зачатки жизни. Однако они не могут навредить тем, кто находится глубоко под землей. Что касается воды, то на Красной планете вполне могут иметься подземные озера или даже океаны.

Напомним, что 7 лет назад марсоходу Spirit удалось отыскать следы от некогда обширных водоемов. Специалисты тогда предположили, что поверхность планеты попросту впитала в себя всю жидкость. По этой причине ученые рекомендуют искать микроорганизмы или разумные формы жизни в недрах Марса.

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