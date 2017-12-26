Исследователи нашли на Марсе древнюю ракушку

Группа американских ученых во время изучения найденных на марсианской поверхности предметов особое внимание обратила на вещицу, внешне напоминающую ракушку. Длина этого древнего объекта не превышает двух дюймов.

Если посмотреть снимки с ракушкой, то можно заметить, что земля возле нее словно обкопана, а сама она лежит на влажной поверхности. Некоторые специалисты отмечают, что это является доказательством того, что на Красной планете существует жизнь. В NASA уже знают о данной находке, однако его представители продолжают хранить молчание.

Разумеется, исследователи внеземных цивилизаций тут же начали критиковать космическое агентство, отмечая, что оно пытается скрыть от людей наличие жизни на Марсе.