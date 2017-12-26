Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Исследователи нашли на Марсе древнюю ракушку

от
Дата:
категория: КОСМОС

Группа американских ученых во время изучения найденных на марсианской поверхности предметов особое внимание обратила на вещицу, внешне напоминающую ракушку. Длина этого древнего объекта не превышает двух дюймов.

Если посмотреть снимки с ракушкой, то можно заметить, что земля возле нее словно обкопана, а сама она лежит на влажной поверхности. Некоторые специалисты отмечают, что это является доказательством того, что на Красной планете существует жизнь. В NASA уже знают о данной находке, однако его представители продолжают хранить молчание.

Разумеется, исследователи внеземных цивилизаций тут же начали критиковать космическое агентство, отмечая, что оно пытается скрыть от людей наличие жизни на Марсе.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Неподалеку от Луганска был замечен таинственный НЛО
  2. Над Великобританией пролетел НЛО, похожий на «Тысячелетний сокол» из Star Wars
  3. Туристы сняли на видео НЛО в небе над горами Кавказа

Эти новости могут вас заинтересовать

Стивен Хокинг поделился самыми удивительными открытиями

На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

Физики из Китая провели первую в мире межконтинентальную «телепортацию»

На Луне обнаружен череп животного

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама