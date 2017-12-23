iPhone X был назван лучшим смартфоном 2017 года

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Группа экспертов провела анализ большинства флагманских смартфонов 2017 года и выбрала среди них лучший гаджет. В итоге им оказался iPhone X от корпорации Apple. Он смог получить первое место благодаря наличию у него мощного чипсета, оригинального дизайна и инновационных функций. К недостаткам же была отнесена завышенная стоимость.

На второй строчке, как и ожидалось многими, оказался Samsung Galaxy S8, который тоже обладает отличной производительностью и интересным внешним видом. К тому же в этом телефоне использовано немало новейших технологий. Однако его главным преимуществом специалисты считают адекватную цену.

Далее идет китайский смартфон OnePlus 5T, вышедший сравнительно недавно и удививший многих отличным сочетанием качества и цены. Он обладает красивым безрамочным дизайном, мощной «начинкой» и большим дисплеем.