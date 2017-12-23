Илон Маск в шутку назвал Falcon 9 северокорейским ядерным НЛО

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На своей официальной страничке в Twitter, Илон Маск решил пошутить над ракетой собственной компании, назвав ее ядерным НЛО, запущенным из Северной Кореи.

Речь идет о подписи к видеоролику, на котором демонстрируется недавний успешный старт Falcon 9, доставившей десять спутников связи на земную орбиту. Тем самым Маск попытался разрядить негативную обстановку, возникшую между США и КНДР.

Отметим, что всего за день до этого пользователи выразили благодарность главе SpaceX, что увиденная ими ракета, которая ярко светилась в небе, заставила их вновь подумать о пришельцах. Маск отшутился, написав, что они спутали ракету с настоящим кораблем инопланетян.