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Илон Маск опубликовал снимок машины, которая будет отправлена на Марс

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категория: КОСМОС

Илон Маск, глава SpaceX, продемонстрировал на новых снимках машину, проходящую подготовку к отправке в космос. Этот электромобиль станет нагрузкой для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую планируется отправить прямиком на Марс.

По словам миллиардера, в космическое пространство будет запущена его собственная машина, работающая на электрической тяге. Он также отметил, что в виде полезного груза, как правило, применяют блоки из железа или бетона, но на этот раз компания решила немного поэкспериментировать.

Напоминаем, что новейшая ракета компании будет впервые протестирована в реальных условиях в январе следующего года. Она состоит из 3-х Falcon 9, которые после выполнения своей основной задачи смогут самостоятельно приземлиться на Землю.

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