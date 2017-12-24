Илон Маск опубликовал снимок машины, которая будет отправлена на Марс

Илон Маск, глава SpaceX, продемонстрировал на новых снимках машину, проходящую подготовку к отправке в космос. Этот электромобиль станет нагрузкой для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую планируется отправить прямиком на Марс.

По словам миллиардера, в космическое пространство будет запущена его собственная машина, работающая на электрической тяге. Он также отметил, что в виде полезного груза, как правило, применяют блоки из железа или бетона, но на этот раз компания решила немного поэкспериментировать.

Напоминаем, что новейшая ракета компании будет впервые протестирована в реальных условиях в январе следующего года. Она состоит из 3-х Falcon 9, которые после выполнения своей основной задачи смогут самостоятельно приземлиться на Землю.