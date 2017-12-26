Хлопок в небе над Симферополем: НЛО, метеорит или самолёт?

Сегодня, 26 декабря 2017 года, в Симферополе были слышны как минимум два громких хлопка. Очевидцы необычного события нашлись по всему городу – все слышали взрыв, именно так горожане характеризовали природу звука, практически в одно время.

Из-за отсутствия пояснений, каждый стал думать о возможных причинах. В социальных сетях успели и НЛО над Симферополем найти, и падающий метеорит. Во всех случаях в качестве аргумента приводили оставшийся на небе белый след.

Об истинных причинах звука рассказали в местной службе МЧС, пояснив, что очевидцы слышали, как пролетающий над городом самолёт перешёл на сверхзвуковую скорость. Опасности, разумеется, переход этот не несёт.