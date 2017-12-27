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ГАДЖЕТЫ

Хакер создал программу для взлома iPhone X

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Джонатану Левину, опытному программисту, удалось спроектировать утилиту, направленную на взлом iPhone X. Впрочем, она подходит и для других моделей iPad, iPhone и iPod, которые работают на базе iOS одиннадцатой версии.

В СМИ сообщают, что данная программка была создана хакером на основе уязвимости, впервые найденной Иэном Биром, работником Google. На сегодняшний день взлом девайса носит «временный» характер, так как после его перезагрузки необходимо повторять процесс с самого начала.

Под взломом ОС подразумевается процедура, позволяющая владельцу смартфона получить доступ к файловой системе устройства. Если пользователь решит осуществить ее, то он нарушит соглашение с компанией и лишится всех прав на гарантийное обслуживание.

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