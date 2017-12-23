Граждане США могут остаться без доступа к бесплатному порно

В США скоро может быть принят новый закон, способный оставить простых американцев без доступа к бесплатному порно. Напоминаем, что его суть заключается в отмене сетевой нейтральности в интернете.

По словам специалистов, после отмены вышеуказанного статуса владельцы телекоммуникационных систем получат возможность добавить новую плату собственникам разных интернет-порталов за предоставления быстрого доступа к ним.

Кори Принс, вице-президент Pornhub, отметил, что введение нового закона позволит порнопровайдерам устанавливать любую цену на доступ к имеющемуся у них контенту. По мнению Алекса Хокинса, представителя xHamser, данное решение приведет к консервации правил на американском рынке, причем оно затронет не только контент для взрослых, но и многие другие сферы.