Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
IT

Граждане США могут остаться без доступа к бесплатному порно

от
Дата:
категория: IT

В США скоро может быть принят новый закон, способный оставить простых американцев без доступа к бесплатному порно. Напоминаем, что его суть заключается в отмене сетевой нейтральности в интернете.

По словам специалистов, после отмены вышеуказанного статуса владельцы телекоммуникационных систем получат возможность добавить новую плату собственникам разных интернет-порталов за предоставления быстрого доступа к ним.

Кори Принс, вице-президент Pornhub, отметил, что введение нового закона позволит порнопровайдерам устанавливать любую цену на доступ к имеющемуся у них контенту. По мнению Алекса Хокинса, представителя xHamser, данное решение приведет к консервации правил на американском рынке, причем оно затронет не только контент для взрослых, но и многие другие сферы.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Эксперты сообщают, что iPhone X скоро научится распознавать НЛО
  2. Эксперты нашли новый вирус, уничтожающий смартфоны путем добычи криптовалюты
  3. Искусственный интеллект выиграл у лучших игроков в покер почти 2 млн долларов

Эти новости могут вас заинтересовать

Мир перевернулся — Роскомнадзор открыл вакансию хакера!

Чего ожидать игрокам от первого обновления Prey

IPhone 7 будет генерировать 3D-модели

«Лаборатория Касперского» зафиксировала 45 000 атак вирусом-вымогателем

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама