Гнойный и ST провели для Яндекса рэп-баттл по популярнейшим поисковым запросам

Компания Яндекс решила пригласить рэперов ST и Гнойного для подведения итогов уходящего года в формате рэп-баттла. В рамках этой оригинальной словесной дуэли оппоненты упомянули основные события и темы, связанные с российской поисковой системой. В качестве ведущей выступила Алиса – новейший голосовой помощник компании.

Виктор Горбачев, режиссер клипа, решил немного отойти от традиционных рэп-баттлов. Например, соперники не читали длиннющие монологи, а закидывали друг друга короткими, но колкими фразами. К тому же три раунда были заменены тремя отличающимися друг от друга пространствами. Съемки проводились как с использованием стандартных камер, так и с применением воздушного дрона.

Музыкальный трек, под который рэперы обменивались колкостями, был написан Lapti, известным московским электронщиком.