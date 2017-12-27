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Гнойный и ST провели для Яндекса рэп-баттл по популярнейшим поисковым запросам

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категория: ИСКУССТВО

Компания Яндекс решила пригласить рэперов ST и Гнойного для подведения итогов уходящего года в формате рэп-баттла. В рамках этой оригинальной словесной дуэли оппоненты упомянули основные события и темы, связанные с российской поисковой системой. В качестве ведущей выступила Алиса – новейший голосовой помощник компании.

Виктор Горбачев, режиссер клипа, решил немного отойти от традиционных рэп-баттлов. Например, соперники не читали длиннющие монологи, а закидывали друг друга короткими, но колкими фразами. К тому же три раунда были заменены тремя отличающимися друг от друга пространствами. Съемки проводились как с использованием стандартных камер, так и с применением воздушного дрона.

Музыкальный трек, под который рэперы обменивались колкостями, был написан Lapti, известным московским электронщиком.

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