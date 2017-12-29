Глава METI не исключил, что инопланетяне даже не пытаются установить контакт

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Глава исследовательской организации METI Дуглас Вакоч во время недавнего интервью с журналистами сообщил, что есть немалая вероятность того, что инопланетяне даже и не пробуют выйти на связь. По его мнению, они могут попросту ждать, что кто-то другой сделает первый шаг. Именно по этой причине ученые продолжают транслировать приветственные сигналы в космическое пространство.

Вакоч также предположил, что пришельцы вряд ли будут знать земные языки, поэтому общение с ними будет заметно затруднено. Узнать же, что между нами может быть общего удастся лишь после установления контакта, поэтому сейчас гадать об этом бессмысленно.

Впрочем, руководитель METI все же высказал предположение, что единственным сходством между нами и другой разумной расой, скорее всего, окажется тот факт, что мы все занимаемся научной деятельностью.