Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
КОСМОС

Глава METI не исключил, что инопланетяне даже не пытаются установить контакт

от
Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Глава исследовательской организации METI Дуглас Вакоч во время недавнего интервью с журналистами сообщил, что есть немалая вероятность того, что инопланетяне даже и не пробуют выйти на связь. По его мнению, они могут попросту ждать, что кто-то другой сделает первый шаг. Именно по этой причине ученые продолжают транслировать приветственные сигналы в космическое пространство.

Вакоч также предположил, что пришельцы вряд ли будут знать земные языки, поэтому общение с ними будет заметно затруднено. Узнать же, что между нами может быть общего удастся лишь после установления контакта, поэтому сейчас гадать об этом бессмысленно.

Впрочем, руководитель METI все же высказал предположение, что единственным сходством между нами и другой разумной расой, скорее всего, окажется тот факт, что мы все занимаемся научной деятельностью.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи сообщили о НЛО, наблюдавшем за заменой солнечных панелей на МКС
  2. Исследователи считают, что пришельцы скрываются в недрах Марса
  3. В сети появилось видео первого в мире запуска в космос шаурмы

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые: что произойдет с Землей после старения Солнца

Запуск космического корабля Cygnus назначен на 24 марта

Доказательства посещения Земли инопланетянами бесспорны

Ученые утверждают, что жизнь на Марсе могла существовать гораздо дольше

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама