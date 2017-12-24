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Астрономия

Галактика Млечный Путь является огромным кладбищем алмазов

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категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

По мнению астрономов, Млечный Путь является необъятным кладбищем алмазов, которые человечество сможет добывать в отдаленном будущем. Специалисты считают, что наибольшую пользу в этом плане смогут принести звезды, прошедшие все этапы эволюции, то есть так называемые белые карлики.

Подобные космические объекты уже не излучают тепло и свет, но при этом обладают огромной жидкой сердцевиной, которая со временем остывает и становится гигантским чистым алмазом. Дело в том, что в этих звездах содержится большой объем углерода, который и превращается в алмаз.

Когда наша цивилизация научится добывать этот материал в космическом пространстве, то его стоимость должна будет значительно упасть. Правда, случится это еще нескоро.

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