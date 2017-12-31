Фотошпионы опубликовали первые фото седана Mercedes-AMG GT

Фотошпионы смогли запечатлеть на камеры новый седан под названием Mercedes-AMG GT, прошедший недавно дорожные тесты. Согласно предварительной информации его официальная премьера должна будет пройти на детройтском автосалоне, который начнется уже через несколько дней.

На опубликованных снимках автомобиль, к сожалению, покрыт камуфляжной пленкой, однако на них все равно можно различить отдельные элементы экстерьера авто, например, решетку радиатора, имеющую вертикальные рейки, и покатую крышу без каких-либо резких участков.

Представители автопроизводителя отмечают, что новинка будет обладать агрессивным и спортивным дизайном. К тому же она оснащается битурбированным силовым агрегатом объемом 4,0 литра и мощностью 600 «лошадок». Не исключено, что ее будут оборудовать еще и гибридной установкой, способной выдать 805 «лошадей».