Физикам удалось раскрыть тайну трюка с подбрасыванием бутылки с водой

Нескольким физикам из Нидерландов удалось раскрыть тайну фокуса с бутылкой, заполненной водой, смысл которого связан с подбрасыванием емкости таким способом, чтобы она всегда приземлялась на крышку или донышко. Специалисты объяснили эту закономерность математическими формулами.

По мнению исследователей, бутылка будет принимать самое стабильное вертикальное положение при приземлении в том случае, если ее заполнить водой на 30-40 процентов. Дело в том, что емкость в подобной ситуации получит центр тяжести, который окажется наилучшим для принятия вертикального положения после броска.

Напоминаем, что данный трюк обрел большую популярность в Сети, после того как его провели тысячи фокусников с разных уголков мира.