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В ФОКУСЕ

Фанат «Реала» поджег свой дом после проигрыша от «Барселоны»

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категория: В ФОКУСЕ

Фанат футбольного клуба «Реал Мадрид» решил поджечь собственный дом, когда его любимая команда проиграла «Барселоне» в недавнем матче. Это случилось прямо перед Рождеством в небольшом румынском городке под названием Арад. Сначала 70-летний румын закрыл свой дом на замок, а после кинул в печку баллон со смесью, предназначенной для розжига огня.

Сиделка пенсионера, живущая неподалеку, сразу же заметила черный дым, идущий из домика пожилого мужчины. Она позвала людей на помощь, которые вскрыли дверь и вынесли фаната наружу. Затем к дому приехали пожарные, сумевшие быстренько потушить огонь.

Позднее румын сообщил, что специально поджег свой дом, желая умереть, чтобы больше не лицезреть столь позорных проигрышей от «Реал Мадрида».

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